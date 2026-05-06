Unfall auf der Deutschen Alpenstraße: Drei Verletzte bei Frontalcrash

Weißbach - Bei einem Unfall auf der Deutschen Alpenstraße (B305) sind am frühen Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden.

Die beiden VW krachten ineinander und wurden schwer beschädigt. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, krachten kurz nach 13 Uhr zwischen der Wegscheid und dem Mauthaus ein VW Golf und ein VW Caddy zusammen.

Eine ältere einheimische Frau war im Golf in Richtung Weißbach unterwegs, im entgegenkommenden Caddy saßen eine Frau und ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Nach ersten Einschätzungen wurden alle drei Insassen der Autos schwer verletzt.

Unter den Ersthelfern vor Ort waren zwei Ärztinnen und Zollbeamte, die zufällig auf der Straße fuhren, als der Unfall passierte.

Sie kümmerten sich um die Verletzten und setzten den Notruf ab. Die Unfallopfer wurden ins Klinikum nach Bad Reichenhall und Traunstein gebracht.