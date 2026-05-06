Mutprobe? Teenager stirbt bei Güterzug-Unfall

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Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang bei Geisenhausen warnt die Polizei vor Spekulationen und ermittelt zum genauen Hergang.

Von Charlotte Haft

Geisenhausen - Nach dem Zusammenstoß zweier 17-Jähriger auf einem Motorroller mit einem Güterzug in Niederbayern gibt es keine Hinweise auf eine Mutprobe.

Trotz Rotlicht fuhren die zwei 17-Jährigen über die Gleise. (Symbolfoto)
Trotz Rotlicht fuhren die zwei 17-Jährigen über die Gleise. (Symbolfoto)  © Lennart Preiss/dpa

Die Hintergründe und der genaue Unfallhergang, bei dem der 17-jährige Beifahrer auf dem Zweirad ums Leben kam, seien nach wie vor unklar, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall nahe Geisenhausen (Landkreis Landshut) soll nach den bisherigen Ermittlungen ein Jugendlicher mit seinem Motorroller einen unbeschrankten Bahnübergang trotz Rotlicht überquert haben. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Zusammenstoß mit einem Güterzug.

Der Beifahrer starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Motorrollers wurde laut den Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

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Die Polizei bittet, von Spekulationen und dem Verbreiten unverifizierter Meldungen abzusehen.

Die Hintergründe zu dem Unfall seien nach wie vor unklar. Hinweise, dass es sich bei dem Unfallgeschehen um eine Mutprobe gehandelt haben könnte, lägen bislang nicht vor.

Titelfoto: Lennart Preiss/dpa

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