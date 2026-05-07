Radfahrerin von Kipplaster überrollt: Retter können ihr nicht mehr helfen

Erlangen - Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Mittelfranken von einem Kipplaster überrollt und tödlich verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall an einer Ampel ist am Donnerstag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und getötet worden. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Crash ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach 14 Uhr im Erlangener Stadtteil Bruck. Offenbar handelte es sich um einen Abbiegeunfall.

Der Lastwagenfahrer stand an der roten Ampel in der Felix-Klein-Straße, um dann nach rechts in die Fürther Straße – in Fahrtrichtung Äußere Brucker Straße – abzubiegen.

Dabei überrollte der Kipplaster die Radfahrerin. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.

"Tatsächlich stehen die Kollegen vor der Schwierigkeit, dass der Unfallhergang für uns völlig unklar ist. Wir sind angewiesen auf Zeugenaussagen", so Michael Konrad, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelfranken.

Eine Gutachterin war vor Ort. "Wir erhoffen uns dadurch natürlich auch Angaben darüber, woher die Radfahrerin kam, welches Fahrmanöver sie durchgeführt hat." Darum suchen die Ermittler zusätzlich dringend nach Personen, die Angaben zum Unfall machen können.