Dacia-Fahrer (76) gerät in den Gegenverkehr: Unfall mit vier Autos in Oberbayern

Bischofswiesen - Auf der B20 im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land sind vier Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Zwei Personen wurden dabei mittelschwer verletzt.

Der Dacia und der Renault prallten frontal ineinander. © Bayerisches Rotes Kreuz Berchtesgadener Land

Wie die Polizei mitteilte, war ein 76-Jähriger aus Piding am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Dacia auf der B20 in Richtung Bad Reichenhall unterwegs.

Kurz nach dem Ortsausgang von Bischofswiesen geriet der Senior aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr.

Das erste Auto, das ihm entgegenkam, konnte gerade noch ausweichen – nur die Außenspiegel streiften sich.

Eine 63-jährige Teisendorferin stieß mit ihrem Renault jedoch frontal in den Dacia. "Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark deformiert, und Trümmerteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn", beschrieb das Bayerische Rote Kreuz den Anblick am Unfallort.

Ein weiterer Wagen, der hinter dem Dacia gefahren war, wich nach rechts aus und landete im Straßengraben.