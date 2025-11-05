Dacia-Fahrer (76) gerät in den Gegenverkehr: Unfall mit vier Autos in Oberbayern
Bischofswiesen - Auf der B20 im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land sind vier Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Zwei Personen wurden dabei mittelschwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 76-Jähriger aus Piding am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Dacia auf der B20 in Richtung Bad Reichenhall unterwegs.
Kurz nach dem Ortsausgang von Bischofswiesen geriet der Senior aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr.
Das erste Auto, das ihm entgegenkam, konnte gerade noch ausweichen – nur die Außenspiegel streiften sich.
Eine 63-jährige Teisendorferin stieß mit ihrem Renault jedoch frontal in den Dacia. "Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark deformiert, und Trümmerteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn", beschrieb das Bayerische Rote Kreuz den Anblick am Unfallort.
Ein weiterer Wagen, der hinter dem Dacia gefahren war, wich nach rechts aus und landete im Straßengraben.
Unfall auf der B20 bei Bischofswiesen
Der 76-Jährige und die 63-Jährige wurden den Angaben zufolge jeweils mittelschwer verletzt und in das Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall gebracht.
Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Die Bundesstraße war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.
Titelfoto: Bayerisches Rotes Kreuz Berchtesgadener Land