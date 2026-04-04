Defekte Bremse! Mädchen auf Roller kann nicht anhalten, da kommt ein Auto

Weil die Bremse ihres Rollers nicht funktionierte, ist ein zehn Jahre altes Mädchen bei einem Unfall in Dillingen am Freitag mit einem Auto zusammengestoßen.

Von Marcel Gnauck Dillingen - Weil die Bremse ihres Tretrollers nicht funktionierte, ist ein zehn Jahre altes Mädchen bei einem Unfall in Dillingen (Landkreis Dillingen an der Donau) mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Sanitäter brachten das verletzte Kind in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Zehnjährige war demnach am Freitag gegen 14.15 Uhr mit dem Roller auf einem Gehweg eine Straße hinuntergefahren.