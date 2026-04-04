Defekte Bremse! Mädchen auf Roller kann nicht anhalten, da kommt ein Auto
Von Marcel Gnauck
Dillingen - Weil die Bremse ihres Tretrollers nicht funktionierte, ist ein zehn Jahre altes Mädchen bei einem Unfall in Dillingen (Landkreis Dillingen an der Donau) mit einem Auto zusammengestoßen.
Sanitäter brachten das verletzte Kind in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.
Die Zehnjährige war demnach am Freitag gegen 14.15 Uhr mit dem Roller auf einem Gehweg eine Straße hinuntergefahren.
Dort stieß sie mit dem Auto einer 62-Jährigen zusammen, die gerade aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr, so die Einsatzkräfte in Schwaben.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa