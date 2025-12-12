Drama an Tankstelle: Frau in Autowaschanlage eingequetscht!

Eine Frau ist in Garmisch-Partenkirchen von einer Autowaschanlage eingequetscht und verletzt worden.

Von Carsten Hoefer

Garmisch-Partenkirchen - Autowaschanlagen sind vielen Menschen nicht ganz geheuer. Das Unbehagen könnte begründet sein, wie ein Unfall in Garmisch-Partenkirchen zeigt.

Die 62-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden. (Symbolbild)
Die 62-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

In dem Skiort im Süden von Bayern ist eine Frau von einer Autowaschanlage eingequetscht und verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, blieb die Anlage am Donnerstagnachmittag kurz vor Ende des Waschprogramms während der Trocknung stehen. Die 62-jährige Autofahrerin informierte demnach das Personal der Tankstelle und wollte wieder in ihren Wagen einsteigen.

Da passierte es: Die Waschanlage setzte sich unerwartet in Bewegung und quetschte die Frau ein, noch bevor sie die Tür schließen konnte.

Sie wurde laut Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Bein verletzt.

Ein Zeuge alarmierte die Beamten und Rettungskräfte, die die 62-Jährige befreiten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Auto schätzen die Ermittler auf etwa 1500 Euro.

