Polizei wird innerhalb einer Stunde zu zwei Unfällen gerufen – und trifft beide Male auf denselben Fahrer

Nittenau - Zweimal innerhalb einer Stunde wird die Polizei in der Oberpfälzer Kleinstadt Nittenau zu Auffahrunfällen im Abstand von hundert Metern gerufen. Beide Male treffen die Beamten auf denselben Fahrer.

Die Polizei traf beide Male auf denselben Fahrer – Alkohol oder Drogen spielten keine Rolle. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 22-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Transporter an einem Verkehrskreisel der Staatsstraße 2149 zunächst auf den Wagen eines 41-Jährigen auf.

Dieser wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Nittenauer Polizeiinspektion mitteilte. Den Schaden am Auto des 41-Jährigen schätzten die Beamten auf 4000 Euro.

Nach etwas mehr als einer Stunde rückte die Streife erneut aus und traf ein zweites Mal auf den 22-Jährigen: Dieses Mal war er unweit der ersten Unfallstelle auf das Auto eines 44-Jährigen aufgefahren, der von der Bundesstraße 16 auf die Staatsstraße abbiegen wollte.

Bei diesem zweiten Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.