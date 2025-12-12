Tödlicher Unfall in der Nacht: Lkw will Fahrrad auf Bundesstraße ausweichen und erfasst Mann

Zeckern/Adelsdorf (Bayern) - Ein 42-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 470 in Mittelfranken in der Nacht von Donnerstag auf Freitag tödlich verletzt worden. Möglicherweise wurde er sogar doppelt überfahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle auf der B470: Der 42-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. © Feuerwehr Hemhofen/Zeckern

Die Tragödie ereignete sich gegen 1.40 Uhr kurz nach der Ortschaft Zeckern im Landkreis Erlangen-Höchstadt, wie die Polizei mitteilte.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße unterwegs. Soweit die Unfallermittler das Geschehen bislang rekonstruieren konnten, stellte er sein Fahrrad am Straßenrand ab und lief auf die Straße.

Demnach sah ein 39-jähriger Fahrer eines Lastwagens das Fahrrad am rechten Fahrbahnrand stehen, wollte diesem ausweichen und lenkte scharf nach links.

Dort erfasste der Lkw den 42-Jährigen, der durch den Zusammenstoß mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn weggeschleudert wurde.

"Ein entgegenkommender dunkler Kleinwagen passierte kurz danach die Unfallstelle in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Derzeit lässt sich nicht ausschließen, dass das Fahrzeug über den am Boden liegenden Mann fuhr. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt anschließend fort", so die Polizei.

Der 42-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.