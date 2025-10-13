Drama bei Routinejob auf Feld: Landwirt (26) von 600-Kilo-Strohballen überrollt

Friedberg - Ein Routinejob auf einem Feld in Bayern ist dramatisch geendet: Ein Mann wurde von einem Strohballen überrollt und verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann (26) in eine Klinik. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Er war am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf einem Feld bei Friedberg dabei, Heuballen zu pressen, wie die Polizei mitteilte.

Als er einen etwa 600 Kilogramm schweren Silage-Ballen in die richtige Position schieben wollte, rollte dieser los und verletzte den 26-Jährigen.

Der junge Mann schaffte es selbst noch, mit seinem Handy den Notruf zu wählen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann anschließend in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen.