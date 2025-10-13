 4.307

Drama bei Routinejob auf Feld: Landwirt (26) von 600-Kilo-Strohballen überrollt

Ein junger Landwirt ist in Friedberg in Bayern von einem Strohballen überrollt worden.

Von Klaas Seißer und Benedikt Zinsmeister

Friedberg - Ein Routinejob auf einem Feld in Bayern ist dramatisch geendet: Ein Mann wurde von einem Strohballen überrollt und verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann (26) in eine Klinik. (Symbolfoto)
Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann (26) in eine Klinik. (Symbolfoto)  © Frank Hammerschmidt/dpa

Er war am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf einem Feld bei Friedberg dabei, Heuballen zu pressen, wie die Polizei mitteilte.

Als er einen etwa 600 Kilogramm schweren Silage-Ballen in die richtige Position schieben wollte, rollte dieser los und verletzte den 26-Jährigen.

Der junge Mann schaffte es selbst noch, mit seinem Handy den Notruf zu wählen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann anschließend in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen.

Laut Polizei erlitt er nach erstem Stand eine Unterkühlung, eine Thoraxverletzung (Brustkorb) und eine Verletzung der Lendenwirbelsäule. Er befinde sich außer Lebensgefahr.

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa

