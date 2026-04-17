E-Scooter-Unfall: Teenager kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt
Von Klaas Seißer
Freilassing - Ein Teenager auf einem E-Scooter ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe das heranfahrende Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei mit.
Er fuhr demnach am Donnerstag in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) von einem Fuß- und Radweg auf eine Straße auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 84-Jährigen.
Der Junge knallte auf die Straße und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.
Die Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass das Kennzeichen am E-Scooter nicht mehr gültig war.
Deshalb leitete die Polizei Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Symbolfoto)