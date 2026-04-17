E-Scooter-Unfall: Teenager kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

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Ein Teenager auf einem E-Scooter ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Von Klaas Seißer

Freilassing - Ein Teenager auf einem E-Scooter ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe das heranfahrende Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei mit.

Der 13-Jährige war auf einem E-Roller unterwegs. (Symbolfoto)
Der 13-Jährige war auf einem E-Roller unterwegs. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Er fuhr demnach am Donnerstag in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) von einem Fuß- und Radweg auf eine Straße auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 84-Jährigen. 

Der Junge knallte auf die Straße und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.


Die Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass das Kennzeichen am E-Scooter nicht mehr gültig war.

Deshalb leitete die Polizei Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Symbolfoto)

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