E-Scooter-Unfall: Teenager kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Freilassing - Ein Teenager auf einem E-Scooter ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe das heranfahrende Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei mit.

Der 13-Jährige war auf einem E-Roller unterwegs. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Er fuhr demnach am Donnerstag in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) von einem Fuß- und Radweg auf eine Straße auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 84-Jährigen.

Der Junge knallte auf die Straße und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.



