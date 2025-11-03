Eltern in Passau von Auto erfasst: Kinder müssen alles mit ansehen

Passau - Am Montag erfasste gegen 11.15 Uhr ein Auto ein junges Paar. Die Eltern waren gerade mit ihren zwei Kindern auf einem Gehweg in der Innstraße unterwegs.

Ein Rettungswagen brachte die verletzten Eltern ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Die zwei Kinder blieben bei dem Zusammenstoß in Passau verschont, teilte die Polizei mit. Das Auto erwischte "nur" die Eltern der beiden.

Den Angaben zufolge war eine 84-jährige Frau zuvor mit ihrem Wagen nach links abgebogen. Dabei habe sie erst ein Stoppschild überfahren und sei dann auf den Gehweg gekommen. Dort habe sie ein Müllhäuschen und anschließend die Fußgänger erfasst.

Ob das Paar die Kinder noch gerettet hat, war den ersten Erkenntnissen zufolge nicht bekannt. Die 36-Jährige und der 30-Jährige wurden nach dem Vorfall am frühen Mittag in ein Krankenhaus gefahren.