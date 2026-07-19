Er verlor Kontrolle über Motorrad: 28-Jähriger wird gegen Baum geschleudert und stirbt

Großkarolinenfeld - Am Samstagnachmittag kam ein 28-jähriger Rosenheimer kurz vor Thann auf der Kreisstraße RO 29 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sein Motorrad zunächst gegen ein Verkehrszeichen, bevor er gegen einen Baum am Fahrbahnrand geschleudert wurde.

Der Mann war auf einem Motorrad unterwegs. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Als die ersten Helfer eintrafen, war der Motorradfahrer bereits bewusstlos, so die Polizei.

Die Rettungskräfte versuchten noch, ihn vor Ort wiederzubeleben. Dennoch erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz waren mehrere Rettungskräfte, darunter ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße vollständig gesperrt.

Die Angehörigen des Verstorbenen wurden an der Unfallstelle vom Kriseninterventionsteam Rosenheim betreut.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizeiinspektion Bad Aibling.