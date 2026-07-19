Tödlicher Frontalcrash in Unterfranken: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Landkreis Miltenberg/Kirchzell - Für einen 68-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät: Der Motorradfahrer starb nach einem Zusammenstoß im unterfränkischen Landkreis Miltenberg noch an der Unfallstelle!

Unfall auf der Kreisstraße MIL42 bei Kirchzell in Unterfranken: Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde tödlich verletzt! © Ralf Hettler

Der tragische Crash ereignete sich am frühen Samstagnachmittag auf der Kreisstraße MIL42 zwischen Kirchzell-Preunschen und Mudau, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte.

Demnach war der 68-Jährige gegen 14.15 Uhr mit einem Motorrad auf der Straße in Richtung Kirchzell unterwegs.

"Im Bereich einer Kurve geriet der Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr", berichtete ein Sprecher. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kia.

Der Biker erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Trotz "umgehend eingeleiteter medizinischer Notversorgung" starb der Mann noch an Unglücksstelle.