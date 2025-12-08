Transit kracht in Pakettransporter: Ford-Fahrer (40) stirbt noch am Unfallort

Erbendorf - Am Montagnachmittag krachte es gegen 14.25 Uhr auf der B22 im Landkreis Tirschenreuth gewaltig. Ein Pakettransporter und ein Ford Transit stießen zusammen, ein Fahrer starb noch an der Unfallstelle .

Der Ford kam plötzlich auf die Gegenfahrbahn. © NEWS5 / Roland Wellenhöfer

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 40-Jährige aus dem Landkreis Neustadt-Waldnaab mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn und rammte den 48-jährigen Paketfahrer aus Bayreuth, der nicht mehr ausweichen konnte.

Der Fahrer des Fords wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Trotz Rettungsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der 48-Jährige wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren auf der B22 vor Ort, auch ein Hubschrauber wurde gerufen. Ein durch die Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter kam an die Unfallstelle.