Fahrer verliert Kontrolle, Suzuki kracht frontal gegen Baum: Vier Verletzte

Anger-Aufham - Am Montagabend verlor um kurz nach 18 Uhr ein Suzukifahrer im Landkreis Berchtesgadener Land die Kontrolle über sein Auto. Dabei krachte er frontal gegen einen Baum.

Der Suzukifahrer (40) krachte gegen eine massive Linde. © BRK BGL

Der 40-Jährige kam laut Bayerischem Rotem Kreuz womöglich wegen einer plötzlichen Erkrankung mit seinem Suzuki-Geländewagen in Aufham in Richtung Piding nach links über die Gegenfahrbahn von der Staatsstraße 2103 ab.

Anschließend bremste eine massive Linde das Auto. Durch den Aufprall wurden drei der vier Insassen schwer verletzt.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer leistete sofort Erste Hilfe am Unfallort und setzte den Notruf ab. Dort wurden sofort die Freiwilligen Feuerwehren Aufham und Anger und das Rote Kreuz mit drei Rettungswagen losgeschickt. Zusätzlich kam ein Notarzt und ein Traunsteiner Rettungshubschrauber.

Die Notärzte versorgten die insgesamt vier Verletzten, die Mitfahrerin wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen. Ein 76- und ein 60-Jähriger wurden mit dem Fahrer des Suzuki per Rettungswagen ins Klinikum Traunstein gebracht.