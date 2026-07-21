Fahrer von Biene gestochen: Laster kippt um und landet auf Radweg

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Wegen Insektenstichen während der Fahrt kam es zu gleich zwei Unfällen in Bayern. Ein Laster kippte um.

Von Marcel Gnauck

Unterdietfurt - Wegen eines Insekts im Auto ist ein 29-Jähriger in Unterdietfurt im Landkreis Rottal-Inn von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Das tonnenschwere Gefährt kippte mitten auf einen Radweg.
Das tonnenschwere Gefährt kippte mitten auf einen Radweg.  © Ralf Hettler/dpa

Er wurde am Montag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Unterfranken kam es nach einem Insektenstich zu einem Unfall.

In Alzenau im Landkreis Aschaffenburg wurde ein Lastwagenfahrer von einer Biene gestochen und kam von der Fahrbahn ab.

Der Lastwagen kippte um und blieb auf einem Radweg liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Titelfoto: Ralf Hettler/dpa

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