Fahrer von Biene gestochen: Laster kippt um und landet auf Radweg

Unterdietfurt - Wegen eines Insekts im Auto ist ein 29-Jähriger in Unterdietfurt im Landkreis Rottal-Inn von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Das tonnenschwere Gefährt kippte mitten auf einen Radweg. © Ralf Hettler/dpa

Er wurde am Montag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Unterfranken kam es nach einem Insektenstich zu einem Unfall.