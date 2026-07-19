Tragisches Ende einer Vermissten-Suche: Mann tot in Bachbett gefunden
Leutenbach - Die Suche nach einem Vermissten im oberfränkischen Landkreis Forchheim endete mit einer tragischen Meldung. Der Gesuchte wurde tot aufgefunden.
Wie die Beamten mitteilten, wurde die Leiche des 62-Jährigen am Samstag in einem Bachbett entdeckt.
Der Mann hatte am Freitagabend das Haus verlassen und ist nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.
"Mutmaßlich beabsichtigte der 62-Jährige, aufgrund der starken Niederschläge nach einem Überlaufrohr eines Baches bei seinem Grundstück zu sehen", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mit.
Angehörige hätten dann am Samstagmorgen die Polizei Ebermannstadt alarmiert.
Mehrere Beamte, sowie Helfer aus den umliegenden Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber waren daraufhin im Einsatz.
"Kurz vor 9.15 Uhr fanden Feuerwehrkräfte den 62-jährigen Deutschen zirka 200 Meter flussabwärts im Bachbett leblos auf. Eine Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen", heißt es weiter. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Es wird weiter ermittelt.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa