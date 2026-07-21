Motorradfahrer (†39) knallt nach Wheelie an Laterne und stirbt

Hof - In Bayern ist ein Motorradfahrer bei einem missglückten sogenannten Wheelie ums Leben gekommen.

Die Maschine lag nach der Kollision auf der Straße. © News5

Der 39 Jahre alte Mann habe am Montagabend in Hof beim Anfahren an einer Ampel nur auf dem Hinterrad zu fahren versucht, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag in Bayreuth mit.

Dabei habe er die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Motorrad verloren, sei nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.