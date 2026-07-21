Motorradfahrer (†39) knallt nach Wheelie an Laterne und stirbt
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Hof - In Bayern ist ein Motorradfahrer bei einem missglückten sogenannten Wheelie ums Leben gekommen.
Der 39 Jahre alte Mann habe am Montagabend in Hof beim Anfahren an einer Ampel nur auf dem Hinterrad zu fahren versucht, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag in Bayreuth mit.
Dabei habe er die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Motorrad verloren, sei nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.
Der Mann kam noch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er aber kurz darauf starb. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet, Hinweise auf weitere beteiligte Verkehrsteilnehmer gab es nicht.
Titelfoto: News5