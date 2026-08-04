Fahrerlose U-Bahnen krachen ineinander: Waggons entgleist

Nürnberg - Zwei fahrerlose U-Bahn-Züge haben sich in Nürnberg bei einer Rangierfahrt touchiert.

Einige Waggons müssen nach dem Unfall in der Abstellanlage auf die Gleise zurückgesetzt werden. © -/Vag/dpa

Einige Waggons von einem der Züge entgleisten dabei und müssen nun wieder auf die Schienen gesetzt werden, teilte die Verkehrsgesellschaft VAG in Nürnberg mit.

Der U-Bahnhof Röthenbach bleibe deshalb bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt. Der Unfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet.

Die Züge der U-Bahn-Linie 2 in Nürnberg verkehren fahrerlos und werden aus einer Leitstelle heraus gesteuert. Das bereits 2008 eingeführte System gilt als extrem sicher, ähnliche Vorfälle oder sogar schwerere Unfälle habe bisher noch nie gegeben, teilte die VAG mit.

Ob es Fehler in der Leitstelle gegeben habe, werde derzeit geklärt.