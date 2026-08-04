Tödlicher Unfall: Frau überrollt Ehemann beim Ausparken

Eichenau - Ein 75-Jähriger ist in Oberbayern beim Versuch, seine Frau im Auto aus einer Einfahrt zu lotsen, überrollt und tödlich verletzt worden.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 78-Jährige am Montag in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit dem Wagen vom Grundstück auf eine Straße fahren. Ihr Mann habe ihr dabei helfen wollen.

Dabei habe ihn die 78-Jährige übersehen und mit dem Auto erfasst. Der Mann sei vom Wagen überrollt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort sei er noch am selben Tag gestorben. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Ehefrau.