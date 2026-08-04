Achse von Schwertransporter bricht: Tonnenschweres Windrad-Teil kracht auf Straße

Neumarkt in der Oberpfalz - Ein tonnenschweres Bauteil eines Windrads ist bei Neumarkt in der Oberpfalz von einem Schwertransporter heruntergefallen.

Bei dem Schwertransporter brach eine Achse, woraufhin der Anhänger umkippte. © NEWS5 / Felix Besold

Die Bergungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 299 zogen sich über viele Stunden, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend im Gemeindeteil Pölling. Als der Lastwagen aus einem Kreisverkehr herausfuhr, brach bei dem Schwertransporter die Achse, wie es hieß.

Daraufhin kippte der Anhänger um, das Bauteil fiel von der Ladefläche und rollte in einen angrenzenden Grünstreifen. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand.

Die Bergungsarbeiten von Fahrzeug wie Ladung gestalteten sich schwierig. Das etwa 60 Tonnen schwere Bauteil - ein Turmsegment für ein Windrad - musste mit einem Spezialkran aus dem Grünstreifen gehoben werden. Für die Arbeiten wurde die Bundesstraße bis in die Morgenstunden hinein komplett gesperrt.