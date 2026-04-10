Fahrschüler kracht in Familien-Van mit fünf Kindern: Sieben Verletzte

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Bei Walkertshofen im Landkreis Augsburg ist es während einer Fahrstunde zu einem schweren Unfall gekommen. Sieben Menschen wurden verletzt.

Von Roland Beck

Walkertshofen - Fahrfehler mit fatalen Folgen: Bei einem schweren Unfall im schwäbischen Landkreis Augsburg sind sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Der Fahrschüler krachte frontal in das voll besetzte Auto.
Der Fahrschüler krachte frontal in das voll besetzte Auto.  © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Fahrschüler auf seinem Motorrad am späten Donnerstagnachmittag zwischen Walkertshofen und Langenneufnach unterwegs. Er sei dabei dem vorausfahrenden Fahrschulauto hinterhergefahren, teilten die Beamten mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 18-Jährige auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammen.

Der Familien-Van war zum Zeitpunkt des Unfalls mit fünf Kindern im Alter von sieben bis 13 Jahren besetzt.

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Der junge Motorradfahrer zog sich bei der Frontalkollision schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die 44-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie und die fünf Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall bei Walkertshofen im Landkreis Augsburg: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Warum der Fahrschüler in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Warum der Fahrschüler in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen.  © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Die Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter hinzugezogen. Er soll den genauen Hergang rekonstruieren.

Für die aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strecke rund vier Stunden lang gesperrt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 26.000 Euro.

Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung wurden aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christoph Bruder

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