Fahrschüler kracht in Familien-Van mit fünf Kindern: Sieben Verletzte

Walkertshofen - Fahrfehler mit fatalen Folgen: Bei einem schweren Unfall im schwäbischen Landkreis Augsburg sind sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Der Fahrschüler krachte frontal in das voll besetzte Auto. © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Fahrschüler auf seinem Motorrad am späten Donnerstagnachmittag zwischen Walkertshofen und Langenneufnach unterwegs. Er sei dabei dem vorausfahrenden Fahrschulauto hinterhergefahren, teilten die Beamten mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 18-Jährige auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammen.

Der Familien-Van war zum Zeitpunkt des Unfalls mit fünf Kindern im Alter von sieben bis 13 Jahren besetzt.

Der junge Motorradfahrer zog sich bei der Frontalkollision schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die 44-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie und die fünf Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.