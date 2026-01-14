Fahrschulauto kommt von der Straße ab und kracht gegen Telefonmast

Lutzingen - Ein Fahrschulauto ist bei einem Unfall auf einer Straße bei Lutzingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von der Fahrbahn abgekommen.

Eine Fahrschülerin (17) hat in Lutzingen einen Unfall gebaut. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Das Auto krachte laut Polizei am Dienstag gegen 14.25 Uhr gegen einen Telefonmast. Dabei entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro.

Eine 17-jährige Fahrschülerin sei am Nachmittag auf gerader Strecke unterwegs gewesen, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam.

Das Auto überquerte einen Graben und stieß dann gegen den Mast. Der brach dadurch ab und das Telefonkabel riss.