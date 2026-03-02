Zu stark beschleunigt: Mann fährt BMW zu Schrott

Gundelsheim - Ein betrunkener Fahrer hat einen heftigen Unfall im Landkreis Bamberg verursacht.

Der BMW musste abgeschleppt werden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 30-Jähriger in der Nacht zu Montag gegen 0.15 Uhr auf der Hauptstraße in Gundelsheim in Richtung Weichendorf.



Nachdem sein Freund ausgestiegen war, beschleunigte der Fahrer mit dem 530 PS starken BMW. Er trat dabei so kräftig auf das Gas, dass das Heck ausbrach und nach rechts gegen die Leitplanke krachte.

Erheblich beschädigt kam der BMW nach einigen Metern zum Stehen, sein Fahrer blieb unversehrt.

Da ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 1,44 Promille ergab, musste der Mann mit dem Streifenwagen zur Blutabnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.