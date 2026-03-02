Zu stark beschleunigt: Mann fährt BMW zu Schrott

Bei einem Unfall im Kreis Bamberg trat ein Mann so aufs Gas, dass sein BMW gegen eine Leitplanke in Gundelsheim krachte.

Von Friederike Hauer

Gundelsheim - Ein betrunkener Fahrer hat einen heftigen Unfall im Landkreis Bamberg verursacht.

Der BMW musste abgeschleppt werden.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 30-Jähriger in der Nacht zu Montag gegen 0.15 Uhr auf der Hauptstraße in Gundelsheim in Richtung Weichendorf.

Nachdem sein Freund ausgestiegen war, beschleunigte der Fahrer mit dem 530 PS starken BMW. Er trat dabei so kräftig auf das Gas, dass das Heck ausbrach und nach rechts gegen die Leitplanke krachte.

Erheblich beschädigt kam der BMW nach einigen Metern zum Stehen, sein Fahrer blieb unversehrt.

Da ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 1,44 Promille ergab, musste der Mann mit dem Streifenwagen zur Blutabnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Leitplanke an der Hauptstraße in Gundelsheim hat nun eine deutliche Beule.
Der Leitplanke an der Hauptstraße in Gundelsheim hat nun eine deutliche Beule.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der BMW war durch den Aufprall so demoliert, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro.

