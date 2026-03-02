Beim Rangieren auf Supermarkt-Parkplatz: Lastwagen überfährt 77-Jährigen (†)
Von Angelika Resenhoeft
Landkreis Schweinfurt - Beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz im unterfränkischen Bergrheinfeld hat ein Lastwagen einen Senioren überfahren und tödlich verletzt.
Wie es zu dem Unfall am Montagmorgen kommen konnte, war nach den Angaben eines Sprechers der Polizei zunächst unklar.
Der 77 Jahre alte Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Laster den Mann beim Rückwärtsfahren erfasst.
Ersthelfer versorgten das Opfer, konnten dem 77-Jährigen aber nicht mehr helfen.
