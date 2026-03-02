Beim Rangieren auf Supermarkt-Parkplatz: Lastwagen überfährt 77-Jährigen (†)

Landkreis Schweinfurt - Beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz im unterfränkischen Bergrheinfeld hat ein Lastwagen einen Senioren überfahren und tödlich verletzt.

Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie es zu dem Unfall am Montagmorgen kommen konnte, war nach den Angaben eines Sprechers der Polizei zunächst unklar.

Der 77 Jahre alte Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.