Unfall in Kreisverkehr: Motorradfahrer (†18) stirbt, Retter kommen aus der Luft

Mitwitz - Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken ums Leben gekommen.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Doch die Helfer konnten das Leben des jungen Mannes nicht mehr retten. (Symbolbild) © Peter Lühr/DRF Luftrettung/obs

Laut Polizeiangaben kam es am Sonntag gegen 15.15 Uhr am Kreisverkehr "Kreisel West" an der B303 zu der Tragödie.

Der Fahranfänger war demnach mit seiner Maschine der Marke Betamotor von Leutendorf kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte offenbar weiter in Richtung Mitwitz fahren.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor er bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kollidierte schließlich mit einer Leitplanke.

Ersthelfer begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die alarmierten Rettungskräfte wurden auch mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Trotzdem erlag der 18-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen.