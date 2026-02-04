Familie meldete ihn als vermisst: Polizei findet toten Autofahrer nach Unfall

Dinkelsbühl - In der Nacht auf Dienstag kam es auf der Staatsstraße 2385 zwischen Weiltingen und Wilburgstetten im Landkreis Ansbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall . Ein 80-jähriger Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei findet den toten Senior. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei fand eine Streifenbesatzung gegen 23.45 Uhr im Bereich des Wertstoffhofes Wilburgstetten einen verunfallten Pkw sowie einen leblosen 80-jährigen Fahrer auf.

Zuvor hatten sich Angehörige an die Polizei gewandt und eine Vermisstenanzeige erstattet, da der Mann am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 80-Jährige mit seinem Peugeot die Staatsstraße in Richtung Wilburgstetten entlang.

Im Bereich eines Wertstoffhofes kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Steinhaufen. Der Senior erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.