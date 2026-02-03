Schulbus kracht gegen Baum: Mehrere Personen verletzt, zahlreiche Helfer vor Ort

Obernzenn - Im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Dienstag in einer Rechtskurve ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Mehrere Sanitäter und Feuerwehren waren vor Ort. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden. © NEWS5 / Kevin Weddig

Mehrere Personen sind Einsatzkräften zufolge verletzt worden. Laut den Angaben wurden die Feuerwehren gegen 14.11 Uhr alarmiert.

In dem Linienbus seien laut des Pressedienstes "News5" Schulkindern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren gewesen. Vier Verletzte wurden gemeldet.

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hat sich diese Meldung bestätigt", so der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis, Rainer Weiskirchen.

Da niemand in dem Fahrzeug eingeklemmt war und alle Verletzten gehfähig waren, konnte man sich schnell und problemlos um sie kümmern.

Aufgrund der ersten Meldung des Unfalls, waren vier Rettungswagen, ein Notarzt mit Auto und eine Notärztin, die mit dem Hubschrauber kam, im Einsatz. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.