Familienvater überfährt beim Ausparken eigene Tochter: Mädchen stirbt

Schechen - Am Sonntagmorgen wollte ein Familienvater im oberbayerischen Landkreis Rosenheim gerade mit seinem Wagen die Grundstückseinfahrt verlassen, als er dabei plötzlich seine kleine Tochter erfasste. Das Mädchen starb an seinen Verletzungen.

Die Tochter wurde noch in eine Klinik gebracht, die Hilfe kam aber zu spät. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Mädchen habe sich hinter dem Auto aufgehalten, während sein Vater rückwärts ausparkte, so die Polizei.

Zunächst sei das Kind nach dem Unfall am Sonntag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort hätten die Ärzte jedoch nur noch den Tod des Mädchens feststellen können.

Ob sich die Tochter schon beim Einsteigen des Vaters hinter dem Auto befand oder erst danach, werde derzeit ermittelt. Hierzu sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden.

Zu der Frage, ob der Unfall von weiteren Menschen beobachtet wurde, möchte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Polizeisprecher sprach von einem "enorm emotionalen Thema im Ort".