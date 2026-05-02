Auto rast in Gegenverkehr: Mann stirbt bei auf B12, Unfall-Verursacherin in Lebensgefahr

Wildpoldsried - Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist am Samstagnachmittag ein Auto auf der B12 in den Gegenverkehr gekracht. Ein Mann kam dabei ums Leben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall in Schwaben ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 48-jährige Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.15 Uhr bei Wildpoldsried.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler geriet eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Dabei krachte sie frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen zusammen.

"Dadurch geriet der Pkw der Verursacherin ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden VW einer 54-jährigen Fahrzeuglenkerin", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Abend mit.

"Der Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Verursacherin schwebt derzeit in Lebensgefahr."