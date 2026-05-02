Auto rast in Gegenverkehr: Mann stirbt bei auf B12, Unfall-Verursacherin in Lebensgefahr
Wildpoldsried - Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist am Samstagnachmittag ein Auto auf der B12 in den Gegenverkehr gekracht. Ein Mann kam dabei ums Leben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schwebt in Lebensgefahr.
Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.15 Uhr bei Wildpoldsried.
Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler geriet eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr.
Dabei krachte sie frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen zusammen.
"Dadurch geriet der Pkw der Verursacherin ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden VW einer 54-jährigen Fahrzeuglenkerin", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Abend mit.
"Der Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Verursacherin schwebt derzeit in Lebensgefahr."
Sie wurde zusammen mit zwei leicht verletzten VW-Insassen in eine Klinik gebracht. Die drei schwer beschädigten Fahrzeuge wurden noch vor Ort von einem Gutachter untersucht.
Er soll den Ermittlern bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs und der möglichen Ursache helfen. Unter anderem waren neben Feuerwehr und Rettungsdienst auch zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
Die Fahrbahn wurde für rund fünf Stunden gesperrt. Feuerwehr und Straßenmeisterei richteten eine großräumige Umleitung ein.
Titelfoto: Markus Dorer / EinsatzReport24