Radfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt nach Baum-Kollision

Ebnath - Ein Radfahrer ist in der Oberpfalz eine Böschung hinuntergestürzt, gegen einen Baum geprallt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Ein 58 Jahre alter Rennradfahrer ist nach einem Unfall seinen Verletzungen erlegen. © 123rf/bravespirit

Ein anderer Fahrradfahrer hatte den Unfall am Samstag bei Ebnath im Landkreis Tirschenreuth gesehen, den Notruf gewählt und mit der Ersten Hilfe begonnen, wie die Polizei mitteilte.

Doch jede Hilfe für den 58-Jährigen kam zu spät. Auch im Rettungswagen konnten Sanitäter dem Mann nach der Bergung nicht mehr helfen.

Laut Polizei trug der 58-Jährige bei dem Unfall keinen Helm.

Warum der Mann mit seinem Rennrad von der Straße abkam und die abschüssige Böschung hinunterstürzte, blieb zunächst unklar.