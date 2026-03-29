Feuerwehrübung auf der Donau endet mit schwerem Unfall

Untergriesbach - Ein 43-jähriger Feuerwehrmann hat sich am Samstag bei einer Ölwehrübung auf der Donau bei Untergriesbach (Landkreis Passau) schwer verletzt.

Die Donau bei Untergriesbach: Ein Feuerwehrmann wurde hier bei einer Übung auf dem Wasser schwer verletzt. © Armin Weigel/dpa

Ein Verbindungsseil riss, wodurch der Mann von einer zurückschnellenden Winde getroffen wurde, teilte die Polizei mit.

Ziel der Übung war es demnach, eine schwimmende Ölsperre im Oberwasser des Wasserkraftwerks von der österreichischen Uferseite bis zum sogenannten Trenndamm auf die deutsche Seite zu ziehen.

Hierzu seien ein Feuerwehrboot sowie eine benzinbetriebene Seilwinde eingesetzt worden, die auf dem Trenndamm verankert war.

Während des Einsatzes riss den Angaben der Polizei zufolge ein Verbindungsseil. Der Windenführer wurde demnach von der zurückschnellenden Winde im Oberkörperbereich getroffen. Der Feuerwehrmann aus Österreich habe entsprechende Schutzkleidung getragen, sei aber trotzdem schwer verletzt worden. Er musste mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.