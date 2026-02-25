"Final Destination" in Bayern: Auto unter Baumstämmen begraben
Hohenwart-Freinhausen - Kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen verlor ein Holzlaster zwischen Freinhausen und Pobenhausen seine Ladung Baumstämme. Ein 67-Jähriger aus Karlskron und seine 65-jährige Frau kamen ihm dabei in einem Audi entgegen.
Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und tonnenschwere Baumstämme krachten mit voller Wucht auf den Wagen herab.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Audi in den Graben geschleudert, wie die Polizei mitteilte.
Das Ehepaar hatte Glück im Unglück und keiner der Stämme durchbohrte die Windschutzscheibe oder drückte das Dach des Autos massiv ein.
Dadurch blieben die beiden Insassen unverletzt.
Am Auto entstand jedoch erheblicher Schaden. Auch der Holzanhänger sowie ein Strommast am Straßenrand wurden beschädigt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 145.000 Euro. Die Strecke war für rund zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Vifogra / Felix Kirberg