"Final Destination" in Bayern: Auto unter Baumstämmen begraben

Hohenwart-Freinhausen - Kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen verlor ein Holzlaster zwischen Freinhausen und Pobenhausen seine Ladung Baumstämme. Ein 67-Jähriger aus Karlskron und seine 65-jährige Frau kamen ihm dabei in einem Audi entgegen.

Das Auto wurde von den Stämmen begraben. © Vifogra / Felix Kirberg

Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und tonnenschwere Baumstämme krachten mit voller Wucht auf den Wagen herab.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Audi in den Graben geschleudert, wie die Polizei mitteilte.

Das Ehepaar hatte Glück im Unglück und keiner der Stämme durchbohrte die Windschutzscheibe oder drückte das Dach des Autos massiv ein.

Dadurch blieben die beiden Insassen unverletzt.