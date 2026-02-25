Schwangere (†34) stirbt bei Verkehrsunfall

Eine Frau biegt mit dem Auto von einem Grundstück auf die Straße ab. Dort ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug unterwegs. Die Wagen prallen zusammen.

Von Christoph Trost

Parkstetten - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Parkstetten im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist eine 34-jährige Autofahrerin gestorben.

Mit der jungen Frau starb auch ihr ungeborenes Kind.

Die Frau war mit ihrem Wagen von einem Grundstück auf eine Straße eingebogen.

Ein 52-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau.

Diese wurde eingeklemmt und dann von Rettungskräften befreit.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb sie an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 52-Jährige wurde demnach leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa

