Schwangere (†34) stirbt bei Verkehrsunfall

Parkstetten - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Parkstetten im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist eine 34-jährige Autofahrerin gestorben.

Die junge Frau und ihr ungeborenes Kind konnten nach dem Unfall nicht gerettet werden. © Nicolas Armer/dpa

Mit der jungen Frau starb auch ihr ungeborenes Kind.

Die Frau war mit ihrem Wagen von einem Grundstück auf eine Straße eingebogen.

Ein 52-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau.

Diese wurde eingeklemmt und dann von Rettungskräften befreit.