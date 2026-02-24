Tödliche Kopfverletzungen: Kühllaster erfasst Seniorin (†83)

Westendorf - Am Dienstagnachmittag ist im Gemeindebereich Westendorf im Landkreis Ostallgäu eine 83 Jahre alte Fußgängerin von einem Kühllaster tödlich verletzt worden.

Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen tödlich verletzt worden. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 12.50 Uhr auf Höhe eines Kieswerks zwischen Blonhofen und Dösingen.

"Der 60-jährige Fahrer des Klein-Lkw übersah nach derzeitigem Kenntnisstand die entgegenkommende Fußgängerin und streifte die Frau mit dem rechten Außenspiegel auf Kopfhöhe", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Und weiter: "Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, verstarb die Fußgängerin noch an der Unfallstelle."

Wie Reporter vor Ort berichten, erlitt der Fahrer des Lastwagens einen Schock und wurde betreut.

Die Straße musste für etwa vier Stunden gesperrt werden. Laut Polizeiangaben soll ein Gutachter nun bei der Ermittlung des genauen Unfallhergangs unterstützen.

