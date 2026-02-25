Frau stirbt bei Crash: US-Soldat wird nach Unfall unehrenhaft entlassen

Ansbach - Ein in Ansbach stationiertes Mitglied der US -Streitkräfte ist nach einem tödlichen Verkehrsunfall degradiert und wird unehrenhaft aus der Armee entlassen.

Der damals 19-Jährige hatte die 33-Jährige mit diesem Fahrzeug der US-Streitkräfte erfasst und tödlich verletzt. © NEWS5 / Felix Besold

Eine Sprecherin der Streitkräfte bestätigte entsprechende Medienberichte. Zusätzlich muss er mit einer Geldstrafe rechnen. Vorausgegangen war ein Vergleich vor einem US-Militärgericht.

Dem damals 19-Jährigen wird vorgeworfen, im Januar vergangenen Jahres in der Nähe von Ansbach mit seinem Fahrzeug eine 33 Jahre alte Frau angefahren zu haben.

Sie starb wenig später an ihren Verletzungen. Spekuliert wurde, ob der Fahrer am Steuer eingeschlafen war. Er selbst gab an, er habe ausweichen wollen.

Der Soldat hat nach Angaben der Armee-Sprecherin selbst um die Entlassung aus den Streitkräften gebeten - eine Möglichkeit im US-Recht, eine Haftstrafe zu vermeiden. Allerdings wiegt die Entlassung schwer für den Lebenslauf des Betroffenen. Vor der Entlassung wurde er vom drittniedrigsten auf den niedrigsten Dienstgrad degradiert.

"Seine Entlassung aus der Armee wird kurzfristig erfolgen und er wird in die Vereinigten Staaten zurückkehren", teilten die Streitkräfte weiter mit.