Frau "parkt" in Apotheke ein: Verkaufsraum völlig verwüstet

Rosenheim - Am Montagmorgen fuhr gegen 10.30 Uhr eine Dame mit ihrem Auto in der Innenstadt entlang. Plötzlich fand sie sich samt Fahrzeug in einer Apotheke in der Am-Mitterfeld-Straße wieder.

Der Innenraum einer Apotheke wurde völlig verwüstet. © -/Polizeiinspektion Rosenheim/dpa

Die 59-Jährige habe einparken wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe die Frau eigenen Aussagen zufolge die Kontrolle beim Rückwärtsfahren verloren.

Im Verkaufsraum sei das Auto dann stehengeblieben. Verletzt wurde dadurch niemand.



Den Schaden am Gebäude schätzen die Ermittler auf rund 100.000 Euro, den am Auto auf mindestens 25.000 Euro.