Freunde schlagen Alarm: Vermisste Radfahrerin leblos in Bach entdeckt
Bamberg - Am Freitagabend kam eine 52-jährige Radfahrerin zwischen Strullendorf und Bamberg vom Fahrradweg ab und stürzte in einen Bach. Die Frau erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
Weil ihre Begleiter die 52-Jährige gegen 23.40 Uhr nicht mehr finden konnten, wählten sie schließlich den Notruf, so die Polizei Bamberg.
Einsatzkräfte suchten nach der Radfahrerin und entdeckten sie schließlich bewusstlos in einem Bach. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Polizeibeamten konnte ihr Leben nicht gerettet werden.
Die Frau aus Bamberg verstarb noch vor Ort.
Warum die 52-Jährige von dem Weg abkam und stürzte, blieb zunächst unklar. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)