19-Jähriger kracht gegen Steinmauer und überschlägt sich: Dann greifen Gaffer zum Handy

Schneizlreuth - Ein 19-Jähriger verlor am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf der B305 bei Bad Reichenhall die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallte gegen eine Steinmauer, überschlug sich infolge der Wucht des Aufpralls und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Der 19-Jährige prallte gegen eine Steinmauer. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Der 19-jährige Fahrer aus Schneizlreuth kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizeiinspektion Bad Reichenhall.

Wegen der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die B305 für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Weißbach unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für zusätzlichen Ärger sorgten mehrere Schaulustige. Während die Einsatzkräfte den Unfall aufnahmen, beobachteten die Beamten mehrere Autofahrer, die das Geschehen mit ihren Handys filmten. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.