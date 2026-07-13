Frontalcrash auf B173: Autofahrer kracht in Lkw
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Von Shireen Broszies
Michelau - Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B173 bei Michelau (Landkreis Lichtenfels) schwer verletzt worden.
Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.
Demnach geriet sein Wagen am Montag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen.
Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb nach bisherigen Kenntnissen bei dem Unfall unverletzt.
Die B173 ist auf Höhe von Michelau in Fahrtrichtung Kronach bis auf Weiteres voll gesperrt, wie der Sprecher mitteilte. Die Sperrung dauert an, bis die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen ist.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa