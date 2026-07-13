Frontalcrash auf B173: Autofahrer kracht in Lkw

Michelau - Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B173 bei Michelau (Landkreis Lichtenfels) schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Oberfranken wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Demnach geriet sein Wagen am Montag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen.

Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb nach bisherigen Kenntnissen bei dem Unfall unverletzt.