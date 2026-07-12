Gleitschirmflieger stürzt am Kreuzeck in den Tod

Garmisch-Partenkirchen - Ein Gleitschirmflieger ist nahe seines Landeplatzes abgestürzt und gestorben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Gleitschirmflieger beobachtet haben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei wurde am Samstag gegen 14 Uhr über den Absturz am Fuße des Kreuzecks informiert. Am Einsatzort, dem Kreuzeckbahnhof am Fuße des gleichnamigen Bergs, wurde schnell klar, dass dem 56-Jährigen trotz sofortiger Reanimation nicht mehr geholfen werden konnte.

Der Mann aus dem Landkreis Coburg verstarb noch an der Absturzstelle.

Um zu klären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wurde der Gleitschirm des Mannes sichergestellt.

Aus einem Polizeihubschrauber wurden außerdem Übersichtsaufnahmen der Gegend gemacht. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei.