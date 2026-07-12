Gleitschirmflieger stürzt am Kreuzeck in den Tod
Garmisch-Partenkirchen - Ein Gleitschirmflieger ist nahe seines Landeplatzes abgestürzt und gestorben.
Die Polizei wurde am Samstag gegen 14 Uhr über den Absturz am Fuße des Kreuzecks informiert. Am Einsatzort, dem Kreuzeckbahnhof am Fuße des gleichnamigen Bergs, wurde schnell klar, dass dem 56-Jährigen trotz sofortiger Reanimation nicht mehr geholfen werden konnte.
Der Mann aus dem Landkreis Coburg verstarb noch an der Absturzstelle.
Um zu klären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wurde der Gleitschirm des Mannes sichergestellt.
Aus einem Polizeihubschrauber wurden außerdem Übersichtsaufnahmen der Gegend gemacht. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei.
Zeugen, die den Absturz beobachtet haben oder denen der Mann zuvor in der Luft aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 bei der Kripo Weilheim oder unter der 08821/9170 bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa