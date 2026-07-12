Von Hund abgelenkt: Paar stürzt mit BMW in Schlucht

Aschau im Zillertal - Ein deutsches Paar ist mit seinem Auto in Tirol in eine Schlucht gestürzt. Der Fahrer war nicht ganz nüchtern unterwegs.

Die Feuerwehr musste das Wrack aus der Schlucht bergen. © NEWS5 / Jürgen Masching

Wie die Polizei mitteilte, war der 46-Jährige aus dem Raum Augsburg am Samstagabend mit seiner 42-jährigen Begleiterin auf der Höhenstraße bei Aschau unterwegs.

In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen BMW, weil er sich nach seinem plötzlich bellenden Hund auf der Rückbank umdrehte.

Das Auto stützte rund 20 Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder ging der Unfall jedoch glimpflich aus: Das Paar konnte sich selbst samt Hund aus dem Wrack befreien. Sie trugen nur leichte Verletzungen davon. Eine Erstversorgung vor Ort lehnte das Paar ab.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann betrunken gefahren war. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.