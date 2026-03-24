Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver: 17-jähriger Biker schwerst verletzt

Berchtesgaden/Au - Am Montagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr auf der Roßfeldstraße in der Oberau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger einheimischer Motorradfahrer kollidierte während eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Auto und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Das Motorrad ist völlig zerstört. © BRK BGL

Laut einem Zeugen wollte der Jugendliche bergab auf Höhe des Jagerlehens ein Fahrzeug überholen. Dabei übersah er jedoch eine 43-jährige Frau aus Dürrnberg, die ihm mit ihrem Renault bergauf entgegenkam.

Die Autofahrerin versuchte noch, nach rechts ins Bankett auszuweichen – konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so das Bayerische Rote Kreuz.

Die Feuerwehr aus Au übernahm zunächst die Erstversorgung des Kradfahrers. Anschließend wurde der Schwerverletzte vom Roten Kreuz längere Zeit im Rettungswagen notärztlich behandelt und schließlich per Hubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.

Die Autofahrerin blieb nach ersten Einschätzungen unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde per Rettungswagen ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.