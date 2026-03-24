Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver: 17-jähriger Biker schwerst verletzt
Berchtesgaden/Au - Am Montagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr auf der Roßfeldstraße in der Oberau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger einheimischer Motorradfahrer kollidierte während eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Auto und erlitt dabei schwerste Verletzungen.
Laut einem Zeugen wollte der Jugendliche bergab auf Höhe des Jagerlehens ein Fahrzeug überholen. Dabei übersah er jedoch eine 43-jährige Frau aus Dürrnberg, die ihm mit ihrem Renault bergauf entgegenkam.
Die Autofahrerin versuchte noch, nach rechts ins Bankett auszuweichen – konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so das Bayerische Rote Kreuz.
Die Feuerwehr aus Au übernahm zunächst die Erstversorgung des Kradfahrers. Anschließend wurde der Schwerverletzte vom Roten Kreuz längere Zeit im Rettungswagen notärztlich behandelt und schließlich per Hubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.
Die Autofahrerin blieb nach ersten Einschätzungen unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde per Rettungswagen ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den genauen Unfallhergang auf und schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Die BGL9 war während der Rettungs- und Bergearbeiten für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, betreute Angehörige, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, leitete den Verkehr um und reinigte abschließend die Fahrbahn.
Titelfoto: BRK BGL