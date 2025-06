Fiat kracht frontal gegen Audi: Zwei Schwerverletzte, ein Toter (†28)

Würzburg - Für einen 28-jährigen Fiat-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Eine 21-jährige Frau und ein 26 Jahre alter Mann wurden jeweils schwer verletzt und beide mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht.

Alles in Kürze

Während der Fahrt in Richtung Geroldshausen geriet der Fiat aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Demnach war der 28-Jährige gegen 19.15 Uhr zusammen mit einem 26-jährigen Beifahrer in einem roten Fiat-Panda auf der Straße zwischen den Gemeinden Geroldshausen und Kleinrinderfeld unterwegs.

Der verhängnisvolle Frontalzusammenstoß ereignete sich am Donnerstagabend im unterfränkischen Landkreis Würzburg, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Noch am Donnerstagabend untersuchte ein Gutachter die Unfallstelle zwischen Kleinrinderfeld und Geroldshausen. © NEWS5/Pascal Höfig

Der Fiat-Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

"Der 26-jährige Beifahrer aus dem Fiat Panda sowie die 21-jährige Fahrerin des Audis wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen jeweils mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus", ergänzte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wird die Polizei in Unterfranken dabei von einem Unfallgutachter unterstützt, der noch am Donnerstagabend mit seiner Arbeit begann.

Die Straße zwischen Geroldshausen und Kleinrinderfeld wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt.