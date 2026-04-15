Fußgängerin läuft bei Rot über Straße und sorgt für fatale Kettenreaktion
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Von Ulf Vogler
Regensburg - Durch eine unachtsame Fußgängerin ist in Regensburg ein Unfall mit einem voll besetzten Linienbus verursacht worden.
Wie die Polizei berichtete, wurden mehrere Menschen dadurch leicht verletzt.
Nach ersten Ermittlungen hatte die Fußgängerin am Dienstag gegen 13.30 Uhr trotz roter Ampel die Nordgaustraße überquert.
Ein Lastwagen konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Frau. In der Folge krachte der mit rund 80 Fahrgästen besetzte Bus gegen den Laster.
Die Fußgängerin und eine Person aus dem Bus wurden in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere Insassen des Busses mussten ambulant behandelt werden.
Titelfoto: mgequivalents/123RF