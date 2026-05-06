Gabelstapler kippt um: 22-Jähriger bei Arbeit tödlich eingeklemmt

Pöttmes - Am späten Dienstagabend wurde ein 22-Jähriger in Schwaben während der Arbeit unter einem Gabelstapler begraben und eingeklemmt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle .

Für den Staplerfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann fuhr demnach den Gabelstapler auf dem Areal eines landwirtschaftlichen Betriebs in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg), so die Polizei.

Das Fahrzeug geriet den Angaben zufolge auf eine wenige Zentimeter hohe Grundstückseinfassung und kippte um. Dabei sei der 22 Jahre alte Staplerfahrer eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr befreite den Mann, doch jede Hilfe kam für ihn zu spät.