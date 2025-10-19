Gabelstapler überrollt Kind: 10-Jähriger wird schwer verletzt

Söchtenau - Ein zehnjähriger Junge ist im Landkreis Rosenheim an Beinen und Füßen von einem Gabelstapler überrollt und dabei schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Unfall passierte am Samstag gegen 16 Uhr im Ortsteil Siferling. Das Kind saß laut einem Polizeisprecher auf einer der eisernen Gabeln des Fahrzeugs, das ein 52-Jähriger auf einem Privatgrundstück in Söchtenau steuerte.

Während der langsamen Fahrt stürzte das Kind vom Gabelstapler und wurde von den Reifen überrollt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus.