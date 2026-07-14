Gedränge an Bushaltestelle: Füße von Schülern unter Reifen eingeklemmt

Wertingen - An einer Bushaltestelle in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) sind zwei 12-Jährige bei einem Unfall verletzt worden.

An einer Bushaltestelle in Wertingen ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei in Schwaben mitteilte, wartete am Montag gegen 13 Uhr eine größere Anzahl von Schülern auf ihren Bus.

Als das Fahrzeug heranfuhr, entstand an den Bustüren ein starkes Gedränge, obwohl der Schulbus noch nicht vollständig zum Stillstand gekommen war.

Durch das Drängeln stürzten eine Aufsichtsperson sowie die beiden 12-Jährigen zu Boden. Während die Aufsicht unverletzt blieb, gerieten die beiden Kinder mit ihren Füßen unter die Busreifen.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, habe einer der Schüler seinen Fuß eigenständig wieder herausziehen können. Beim zweiten Unfallopfer habe der Fuß jedoch derart festgesteckt, dass der Busfahrer zunächst leicht zurückgesetzt habe, um ihn zu befreien.

Zu der Schwere der jeweiligen Verletzungen liegen laut dem Sprecher derzeit noch keine näheren Informationen vor.