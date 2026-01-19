Gefährliche Aktion: 14-Jähriger wirft Bratpfanne von Brücke auf Autofahrerin

Waldkraiburg - Am Samstag soll ein 14-Jähriger im Landkreis Mühldorf am Inn eine Bratpfanne von einer Brücke auf eine Straße geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe die Pfanne nur knapp ein Auto verfehlt.

Die Polizei nahm den 14-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Eine 56-jährige Autofahrerin meldete der Polizei den Vorfall. Sie entging auf der Staatsstraße 2352 nur knapp dem gefährlichen Wurfgeschoss.

Beamte nahmen daraufhin einen 14-Jährigen und einen 13-Jährigen fest.

Am Ende stellte sich der 14-Jährige als Täter heraus, er soll die Pfanne gegen 16.40 Uhr von der Brücke der Berliner Straße auf ihr Auto geworfen haben.