Geplatzter Reifen verursacht Feuer: Lkw brennt ab, Schaden in Millionenhöhe

Himmelkron - Beim Brand eines Lastwagens in Oberfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Der Lkw brannte samt Ladung vollständig aus. © Polizeiinspektion Stadtsteinach/dpa

Verletzt wurde bei dem Vorfall auf der B303 in der Nacht auf Samstag im Landkreis Kulmbach niemand.

Nach Angeben der Polizei hatte ein geplatzter Reifen gegen 0.30 Uhr das Feuer verursacht. Auch die Ladung, eine Antriebseinheit für einen Kran, fing Feuer und brannte vollständig aus.



