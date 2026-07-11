Geplatzter Reifen verursacht Feuer: Lkw brennt ab, Schaden in Millionenhöhe

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Ein Laster geht wegen eines geplatzten Reifens auf der B303 in Flammen auf. Die Bergung bei Himmelkron dauert stundenlang, der Schaden geht in die Millionen.

Von Michel Siebert

Himmelkron - Beim Brand eines Lastwagens in Oberfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Der Lkw brannte samt Ladung vollständig aus.
Der Lkw brannte samt Ladung vollständig aus.  © Polizeiinspektion Stadtsteinach/dpa

Verletzt wurde bei dem Vorfall auf der B303 in der Nacht auf Samstag im Landkreis Kulmbach niemand.

Nach Angeben der Polizei hatte ein geplatzter Reifen gegen 0.30 Uhr das Feuer verursacht. Auch die Ladung, eine Antriebseinheit für einen Kran, fing Feuer und brannte vollständig aus.


Die Bundesstraße 303 bei Himmelkron war stundenlang gesperrt. Die Bergung habe sich bis in den frühen Vormittag gezogen, so die Polizei.

Titelfoto: Polizeiinspektion Stadtsteinach/dpa

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